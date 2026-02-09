У горнолыжницы Джонсон повредилась золотая медаль Олимпиады-2026
У американской горнолыжницы Бризи Джонсон повредилась золотая медаль Олимпиады-2026 в Милане.
Накануне Джонсон победила в скоростном спуске. Медаль спортсменки слетела с ленты из-за того, что она прыгала на награждении. Крепление для ленты отсоединилось от самой награды.
«Она определенно тяжелая. Тяжелее, чем я ожидала. Возможно, поэтому она и сломалась. Она не совсем сломана, но немного поломана», – сказала Джонсон.
Орлов о том, почему Соболев часто играл в первой части сезона: «Мне в страшном сне не могло бы присниться, что он сильнее Гонду. Но тут российский паспорт…»
У горнолыжницы Джонсон повредилась золотая медаль Олимпиады-2026
Ротенберг о просмотре хоккея на ОИ-2026: «В РФ у каждого человека есть право выбора, это самое главное. Я буду смотреть для своего развития. Смотрим на вопрос не с точки зрения политики»
Орлов о том, почему Соболев часто играл в первой части сезона: «Мне в страшном сне не могло бы присниться, что он сильнее Гонду. Но тут российский паспорт…»
У горнолыжницы Джонсон повредилась золотая медаль Олимпиады-2026
Ротенберг о просмотре хоккея на ОИ-2026: «В РФ у каждого человека есть право выбора, это самое главное. Я буду смотреть для своего развития. Смотрим на вопрос не с точки зрения политики»