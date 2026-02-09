$77.0591.05

У горнолыжницы Джонсон повредилась золотая медаль Олимпиады-2026

Sports.ru

У американской горнолыжницы Бризи Джонсон повредилась золотая медаль Олимпиады-2026 в Милане.

У горнолыжницы Джонсон повредилась золотая медаль Олимпиады-2026
© Sports.ru

Накануне Джонсон победила в скоростном спуске. Медаль спортсменки слетела с ленты из-за того, что она прыгала на награждении. Крепление для ленты отсоединилось от самой награды.

«Она определенно тяжелая. Тяжелее, чем я ожидала. Возможно, поэтому она и сломалась. Она не совсем сломана, но немного поломана», – сказала Джонсон.

Прямые трансляции с Олимпиады смотрите тут

Главное сейчас
Sports.ru: главные новости
Главное сейчас
Sports.ru: главные новости