Малинин высказался о своем победном прокате на ОИ

Олимпийский чемпион в команде и двукратный чемпион мира по фигурному катанию американец Илья Малинин прокомментировал своё выступление в произвольной программе командного турнира, которое принесло сборной США победу.

© Соцсети

«Честно говоря, я очень гордился этим вниманием, этим давлением, потому что понимал, что перед моим выступлением будет ничья, и решающим фактором будет моё выступление. Поэтому я вышел на лёд и просто решил: «Ладно, отпусти нервы. Нужно просто войти в это состояние, позволить делам развиваться своим чередом». И я горжусь собой. Горжусь своей командой за всю проделанную работу. Без всех них мы бы не завоевали эту золотую медаль".

Также фигурист высказался об эпизоде, когда команда подняла его вверх после итоговых результатов

«Это было очень приятно, и, честно говоря, я до сих пор не могу осознать этот момент. Я до сих пор не могу осознать, что на мне золотая медаль Олимпийских игр. Это просто невероятное чувство, но в целом я очень взволнован, это приносит мне столько радости и энергии, и, конечно же, уверенность и мотивацию перед моим ыступлением в личном турнире», — приводит слова Малинина Golden Skate.