Навка: вся страна болеет за россиян на Олимпиаде

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка заявила, что за российских спортсменов на Играх-2026 в Милане болеет вся страна.

© Sports.ru

Соревнования проходят с 6 по 22 февраля. Допуск получили 13 россиян в нейтральном статусе, в том числе фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник.

«Обязательно интересно и здорово, что на Олимпиаду поехали наши спортсмены и борются там. Вся страна за них болеет. У нас есть возможность смотреть, и мы наблюдаем. Конечно, это представляет интерес», – приводит слова Навки «Чемпионат».

Также Навка высказалась о командном турнире Олимпиады, где вчера победила сборная США.

«Безусловно, план был таков, чтобы России не было именно в этом турнире, потому что мы сильны и всегда наши фигуристы стояли на пьедестале. К сожалению, нам не дали возможности там выступить. Если говорить про итоги турнира, конечно, Малинин – красавец, молодец, боец», – цитирует Навку «СЭ».