В оргкомитете Олимпиады высказались о поломке медалей спортсменов

В оргкомитете зимних Олимпийских игр-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо пытаются выяснить причину поломки медалей спортсменов.

Об этом сообщил операционный директор Игр Андреа Франчизи. Ранее лыжница Эбба Андерссон, фигуристка Алиса Лью, биатлонист Юстус Штрелов и горнолыжница Бризи Джонсон рассказали, что их награды повредились вскоре после вручения.

«Мы в курсе ситуации, стараемся понять, в чем причина. Все должно быть прекрасно, когда медаль вручают, для спортсмена это самый памятный момент», – сказал Франчизи на брифинге Международного олимпийского комитета (МОК).