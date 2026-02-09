В оргкомитете Олимпиады высказались о поломке медалей спортсменов

«Стараемся понять, в чем причина». В оргкомитете Олимпиады-2026 высказались о поломке медалей спортсменов
В оргкомитете зимних Олимпийских игр-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо пытаются выяснить причину поломки медалей спортсменов.
Об этом сообщил операционный директор Игр Андреа Франчизи. Ранее лыжница Эбба Андерссон, фигуристка Алиса Лью, биатлонист Юстус Штрелов и горнолыжница Бризи Джонсон рассказали, что их награды повредились вскоре после вручения.
«Мы в курсе ситуации, стараемся понять, в чем причина. Все должно быть прекрасно, когда медаль вручают, для спортсмена это самый памятный момент», – сказал Франчизи на брифинге Международного олимпийского комитета (МОК).
