Швейцарцы выиграли командную комбинацию горнолыжников на Олимпиаде-2026

Швейцарские горнолыжники Франьо фон Алльмен и Танги Неф одержали победу в командной комбинации (слалом) на зимней Олимпиаде-2026. Их результат на финише — 2.44,04 секунды.

Второе место на соревнованиях в Стельвио досталось двум командам: представителям Австрии Винсенту Крихмайру и Мануэлю Феллеру и представителям Швейцарии — Марко Одерматту и Лоик Мейару. Они проиграли чемпионам 0,99 секунды.

Ранее во фристайле Матильда Гремо (Швейцария) завоевала золотую медаль Игр-2026 в слоупстайле. По итогам трёх попыток она набрала 86,96 балла. Серебро досталось китаянке Эйлин Гу, которая лидировала после первой попытки (86,58 балла). Тройку сильнейших замкнула Меган Олдхэм (Канада), набрав 76,46 балла.