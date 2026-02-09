$77.0591.05

Ротенберг о фаворите Олимпиады: «Только сборная России. Но так как мы не выступаем, то фаворитов быть не может. Буду смотреть все матчи – это как посещение лекций»

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг ответил на вопрос о фаворите хоккейного турнира на Олимпиаде-2026.

Ротенберг ответил на вопрос о фаворите Олимпиады
– На ваш взгляд, кто является фаворитом турнира?

– Для меня только сборная России. Так как наша сборная не выступает, то у меня и не может быть никаких команд-фаворитов.

Будем смотреть все матчи. Смотрю на это как на посещение лекций в университете. Будем ходить на лекции и учиться. Безо всяких эмоций, – сказал Роман Ротенберг.

