Метелкина опубликовала откровенный пост по итогам командного турнира на ОИ

Бывшая российская фигуристка Анастасия Метёлкина, которая катается в паре с Лукой Берулавой за Грузию, опубликовала пост по итогам командного турнира на Олимпийских играх 2026. Грузия оказалась в шаге от медалей, закончив турнир на четвёртом месте.

«Хочу выразить огромную благодарность всем, кто поддерживает нас и мой путь. Ваши сообщения очень много значат для меня и дают мне силы продолжать двигаться вперёд и бороться до конца. Хочу уточнить несколько моментов из моего интервью, потому что иногда его неправильно переводят. У меня были проблемы со спиной, и утром в день катания я почти не чувствовала ногу, но всё равно вышла на лёд и выложилась на полную. О музыке. В старой версии нашей программы середина была длиннее, а концовка короче. В новой версии середина короче, а концовка длиннее, поэтому у нас достаточно времени, чтобы закончить последовательность шагов. Во время катания играла старая версия, и когда я это заметила в середине программы, я занервничала из-за концовки и немного поторопилась, что вызвало небольшие колебания, и, кажется, за это нам вычли баллы. Мы продолжаем работать и очень надеемся, что с музыкой всё будет в порядке. Большое спасибо за все ваши сообщения, я все прочитала", — написала Метёлкина на своей странице в социальных сетях.