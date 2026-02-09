Армянские фигуристы столкнулись с проблемой на Олимпиаде

Армянские фигуристы Карина Акопова и Никита Рахманин столкнулись с проблемой на Олимпиаде после жалобы Азербайджана. Об этом в понедельник, 9 февраля, сообщает RMC Sport.

Паре, представляющей Армению, пришлось поменять название музыки, под которую они будут показывать программу. Изначально Акопова и Рахманин должны были выступить под композицию «Арцах». Однако Национальный олимпийский комитет Азербайджана отправил жалобу, после чего название пришлось заменить на «Музыка Ары Геворкяна». Сама программа осталась прежней.

Ранее Акопова и Рахманин выступали за Россию, однако в мае прошлого года сменили спортивное гражданство и отобрались на Олимпиаду под флагом Армении. Они представят короткую программу в парном катании 15 феварля.

Арцах — армянское название ныне упраздненной Нагорнокарабахской республики. Нагорный Карабах долгое время оставался спорной территорией, Аремния и Азербайджан неоднократно воевали за эту территорию. С ходе боевых действий в сентябре 2023 года азербайджанская армия вернула под свой контроль весь регион.