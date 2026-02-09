Армянские фигуристы столкнулись с проблемами на Олимпиаде из-за жалобы Азербайджана

Армянские фигуристы Карина Акопова и Никита Рахманин во время зимних Олимпийских игр — 2026 были вынуждены поменять название к музыке, под которую они представляют короткую программу. Об этом сообщает RMC Sport.

Изначально композиция, под которую в этом сезоне выступают фигуристы, называлась «Арцах». Однако Национальный олимпийский комитет Азербайджана отправил жалобу в Международный олимпийский комитет, после чего название пришлось заменить на «Музыка Ары Геворкяна». При этом это оказалось единственное изменение — сама программа осталась прежней.

Спортивные пары на зимних Олимпийских играх представят короткие программы 15 февраля.

Акопова и Рахманин выступают за Армению с 2025 года. 20 сентября они заняли второе место в квалификационном турнире на зимние Олимпийские игры — 2026, что позволило им отобраться на олимпийский турнир. Фигуристы набрали 186,84 балла по сумме за короткую и произвольную программы. Первыми стали представители Китая Цзясюань Чжан и Ихан Хуан (191,52). Замкнули тройку сильнейших японцы Юна Нагаока и Сумитада Моригути (178,66).