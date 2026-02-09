Названы самые возрастные участники миланской Олимпиады

В спорте высших достижений принято считать, что возраст играет против тебя. Что пик формы - удел молодых, которым в один прекрасный день надо уступить дорогу. Тем не менее, находятся спортсмены, которые бросают вызов стереотипам о возрасте. Есть такие и на Олимпиаде-2026.

Вот казалось бы: сноуборд - часть молодежной культуры. Австрийка Клаудиа Риглер это опровергает. В свои 52 года она одна из самых возрастных участниц Олимпийских игр в истории, уступая пару месяцев лишь саночнице Анне Абернати, представлявшей Американские Виргинские острова на ОИ-2006. На высоком уровне Клаудиа соревнуется уже более 30 лет - с 1994 года.

Олимпиада-2026 для нее уже пятая. За плечами - более четырехсот стартов на Кубках мира, победа на ЧМ-2015 в параллельном слаломе. Но на склоне в шлеме и цветастой экипировке она ничем не выделяется на фоне других участниц, многие из которых годились бы Риглер во внучки.

"Я никогда не думала о возрасте, - говорит сама сноубордистка. - Мне без разницы, сколько другим девчонкам лет. Ой, я сказала "девчонкам"? Наверное, я правда старею". И только когда Клаудиа снимает шлем, по ее глазам можно понять - эта женщина повидала многое.

В Италию Риглер приехала не просто отбывать номер. Австрийка прошла квалификацию в параллельном гигантском слаломе и лишь в 1/8 финала уступила двукратной олимпийской чемпионке чешке Эстер Ледецка.

Для 52-летней сноубордистки Клаудии Риглер из Австрии нынешние Игры стали уже пятыми в карьере. Первые были в 2002 году.

Любопытно, но свои 52 Клаудиа Риглер - не самая возрастная спортсменка на ОИ-2026. В состав мужской сборной США по керлингу входит 54-летний Рич Руохонен. Он заявлен как запасной, однако если выйдет на лед, то станет самым великовозрастным американским олимпийцем в истории. А ведь Игры в Милане для него первые в карьере!

В обычной жизни Рич - адвокат по травмам. Керлингом он занимается с 1981 года. Дважды в 2008 и 2018 годах он в составе сборной участвовал в чемпионатах мира. Перед сезоном 2025/26 Руохонен вошел в команду Даниэла Каспера для отбора в олимпийскую квалификацию. В решающем матче команда Каспера обыграла коллектив олимпийского чемпиона, пятикратного участника Игр Джона Шустера.

Кстати, именно представитель керлинга владеет на сегодняшний день титулом старейшего зимнего олимпийца. Речь о шведе Карле Августе Кронлунде, который принял участие в Играх-1924 в 58 лет. А взяв в составе своей команды серебро, он стал еще и самым возрастным обладателем олимпийской медали.

Тройку самых возрастных на текущей Олимпиаде замыкает 46-летняя мексиканская горнолыжница Сара Шлепер. Она приехала на свои шестые Игры. Выйдя на старт - а Шлепер специализируется на слаломе - спортсменка и станет самой возрастной горнолыжницей в олимпийской истории. Впрочем, Сара достойна упоминания не только поэтому. В Италию она приехала вместе с 18-летним сыном Лассе Гахиола, который тоже горнолыжник и тоже выйдет на главный старт четырехлетия. Таким образом, впервые мать и сын будут соревноваться на одних Олимпийских играх.

А ведь в 2011-м Сара, выступавшая тогда под флагом США, закончила карьеру, символично спустившись по склону в платье с тогда еще двухлетним сыном на руках. Но в 2014-м спортсменка сменила гражданство и получила возможность отбираться на Игры от Мексики, где у нее не было реальных конкуренток. Гахиола квалифицировался по рейтингу Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

"Этот путь укрепил наши отношения, как сына и матери, - признавалась Шлепер. - Мы вместе тренируемся и поддерживаем друг друга. До сих пор не могу осознать, что все происходит наяву".