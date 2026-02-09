Тарасова назвала фаворита турнира фигуристок-одиночниц на Олимпиаде

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала японку Каори Сакамото фаворитом турнира фигуристок-одиночниц на Олимпиаде. Ее цитирует «Советский Спорт».

Тарасова призналась, что в командном турнире фигуристов на Олимпиаде Сакамото произвела на нее большое впечатление. «Для меня она главный фаворит в женском катании», — отметила тренер.

По мнению Тарасовой, сборная США заслуженно победила в командных соревнованиях.

«Перспективы нашей сборной в случае участия? Вот если бы да кабы — во рту выросли грибы. Не было — значит, не было. Оставьте уже этот вопрос», — сказала она.

Сакамото считается фаворитом женского турнира и у букмекеров. Коэффициент на ее победу составляет 2,40. Следующей претенденткой на золото считается американка Алиса Лю, поставить на нее можно за 3,50. Вероятность победы россиянки Аделии Петросян оценивается коэффициентом 4,00.

8 февраля сборная США завоевала золото Олимпиады в командном турнире фигуристов. Американская команда в сумме набрала 69 очков. Серебряные медали выиграла сборная Японии, в активе которой 68 очков. Бронзовые награды достались хозяевам Олимпиады итальянцам, которые набрали 60 очков.