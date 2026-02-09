Загадка сломанных медалей озадачила организаторов Олимпийских игр в Италии

Будь то золотые, серебряные или бронзовые медали 25-х зимних Олимпийских игр, которые проходят в итальяских городах Милане и Кортине-д'Ампеццо, у них есть одна общая черта: они могут сломаться.

В понедельник, 9 февраля 2026 года, организаторы Игр заявили, что начали расследование серии инцидентов, в результате которых олимпийские медалисты, в том числе чемпионка США по скоростному спуску Бризи Джонсон, получили треснувшие и поврежденные медали.

«Мы полностью осведомлены о ситуации, и вы видели фотографии», — заявил на пресс-конференции в понедельник главный оперативный директор Игр в Милане-Кортине Андреа Франчизи. «Мы выясняем, в чем именно заключается проблема». «Мы уделим максимальное внимание медалям... чтобы все прошло идеально, потому что это один из самых важных моментов для спортсменов».

Джонсон — один из нескольких титулованных итальянских спортсменов, чьи медали потрескались и сломались всего через несколько минут после церемоний награждения в первые дни Игр.

«Она тяжелая, она сломана», — сказала Джонсон журналистам вскоре после церемонии награждения, демонстрируя в одной руке треснувшую и потрескавшуюся медаль, а отделившаяся лента висела у нее на шее. «Я прыгала от радости, а потом оно просто отвалилось».

Она не единственная, кого это коснулось: немецкий биатлонист Юстус Стрелов обнаружил свою бронзовую медаль треснутой на полу во время празднования в штаб-квартире команды.

Серебряная медаль шведской лыжницы Эббы Андерссон в женском скиатлоне постигла та же участь.

«Медаль упала в снег и разломилась пополам», — цитирует Андерссона шведский телеканал SVT. «Теперь я надеюсь, что у организаторов есть «план Б» на случай поломки медалей».

Американская фигуристка Алиса Лю опубликовала в Instagram сообщение о том, что от ее золотой медали, завоеванной в командном зачете в воскресенье, оторвалась ленточка.

Источник, близкий к ситуации, сообщил, что проблема может быть связана со шнурком медали, который, согласно закону, оснащен механизмом отсоединения.

Система сконструирована таким образом, чтобы автоматически разблокироваться при сильном натяжении, предотвращая удушение пользователя.

Медали отличаются лаконичным дизайном и представляют собой «ледяные диски», состоящие из двух половинок, соединенных символами Олимпийских и Паралимпийских игр посередине.

Эти две половины символизируют отдельного спортсмена и сеть, стоящую за его успехом, состоящую из семьи, команды и тренеров. Они также имеют две разные текстуры: матовую и полированную.