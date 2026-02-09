Швейцарский горнолыжник завоевал второе золото на Олимпийских играх

Швейцарский горнолыжник Франьо фон Алльмен завоевал второе золото на Олимпийских играх в Италии.

В понедельник состоялись соревнования в командной комбинации у горнолыжников. Победу одержали представители Швейцарии Франьо фон Алльмен и Танги Неф. Их результат - 2 минуты 44,04 секунды. Серебро у команды Австрии (Винсент Крихмайр и Мануэль Феллер) и еще одного швейцарского дуэта Марко Одерматт и Лоик Мейар, которые показали одинаковое время - 2.45,03.

24-летний фон Алльмен стал первым атлетом на Играх-2026, которому удалось завоевать два золота. Ранее он стал сильнейшим в скоростном спуске.