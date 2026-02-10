$77.2191.94

Российская саночница Олесик стала 13-й на Олимпиаде

Россиянка Дарья Олесик заняла 13-е место по итогам четырех попыток в соревновании саночниц.

После первого дня соревнований Олесик занимала 14-е место. Но во вторник сумела немного улучшить свой результат и подняться на 13-ю строчку.

Победу одержала представительница Германии Юлия Таубиц. Серебро у спортсменки из Латвии Элины Иевы Боты. Бронзу завоевала Эшли Фаркухарсон из США.

Ранее в соревнованиях мужчин россиянин Павел Репилов занял 14-е место.

