Российская саночница Олесик стала 13-й на Олимпиаде
Россиянка Дарья Олесик заняла 13-е место по итогам четырех попыток в соревновании саночниц.
После первого дня соревнований Олесик занимала 14-е место. Но во вторник сумела немного улучшить свой результат и подняться на 13-ю строчку.
Победу одержала представительница Германии Юлия Таубиц. Серебро у спортсменки из Латвии Элины Иевы Боты. Бронзу завоевала Эшли Фаркухарсон из США.
Ранее в соревнованиях мужчин россиянин Павел Репилов занял 14-е место.
