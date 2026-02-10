Призер чемпионата Европы из Италии поддержал Гуменника

Призер чемпионата Европы, итальянский фигурист Николай Мемола выразил поддержку россиянину Петру Гуменнику перед короткой программой на зимних Олимпийских играх — 2026. Его слова приводит Sports.ru.

«Я хочу, чтобы Петя знал, что люди его поддерживают. Поэтому пусть едет спокойно и старается показать максимум — его тепло встретят. Не могу представить, как сложно ему будет на таком серьёзном турнире без большого международного опыта», — заявил Мемола.

Фигуристы покажут короткие программы в личном зачете 10 февраля. Гуменник, который выступает в нейтральном статусе, на льду окажется первым.

7 февраля РИА Новости сообщило, что Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе «Парфюмер», причем узнали об этом спортсмен и его штаб за день-два до вылета в Милан.

Мать спортсмена Елена Гуменник сообщила, что правообладатели запретили выступать под эту музыку только российскому атлету. Позднее в тот же день стало известно, что катать короткую программу фигурист будет под композицию Waltz 1805 композитора Эдгара Акопяна. При этом фигурист не стал менять костюм, в котором он катал «Парфюмера».