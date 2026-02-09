Губерниев назвал Гашека «позором человечества» после критики спортсменов из РФ

Бывший чешский хоккеист Домиинк Гашек — «позор человечества». С таким заявлением выступил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев после того, как Гашек раскритиковал выступление российских спортсменов на Олимпиаде в Италии.

Изначально чешский хоккеист заявил, что он против участия россиян в Олимпийских играх 2026 года. По его словам, Украина должна взыскать денежную компенсацию с Италии и Международного олимпийского комитета (МОК) за участие российских спортсменов. После этого бывший спортсмен ответил на жалобу нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова о неучастии сборной России по хоккею в Олимпийских играх. Гашек заявил, что благодаря такому решению Кучерову удастся избежать угрызений совести из-за его игры за российскую команду.

— Если из-за Кучерова погибают люди, то Гашек — это позор человечества <...> Был одним из лучших в своем деле в истории хоккея. Но не может же такого быть, что у человека вместо головы был бы один большой каучуковый диск, — приводит слова Губерниева портал «ВсеПроСпорт».

Против России на соревнованиях также высказался глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька. Он заявил о дискомфорте из-за присутствия российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе на Олимпиаде.