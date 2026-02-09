Немец Раймунд выиграл золотую медаль в прыжках на лыжах с трамплина

Немец Филипп Раймунд завоевал золотую медаль в прыжках на лыжах с трамплина на Олимпийских играх‑2026 в Италии.

© Матч ТВ

По сумме двух попыток на нормальном трамплине 25‑летний дебютант Олимпийских игр набрал 274,1 балла. Второе место занял 19‑летний поляк Кацпер Томасяк (270,7), бронзовые награды разделили японец Рэн Никайдо и швейцарец Грегор Дешванден (266,0).

Двукратный чемпион мира и лидер сезона на Кубке мира словенец Домен Превц стал шестым (261,8).

Олимпийские игры завершатся 22 февраля.