Украинскому скелетонисту запретили использовать на Олимпиаде расхваленный Зеленским шлем

Украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу запретили использовать на Олимпийских играх (ОИ) 2026 года шлем, где изображены погибшие спортсмены. Об этом он написал на своей странице в Instagram* (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Решение, которое просто разбивает сердце. Ощущение, что МОК (Международный олимпийский комитет — прим. «Лента.ру») изменяет спортсменам, которые были частью олимпийского движения, не давая возможности почтить их на спортивной арене, куда эти спортсмены больше никогда не смогут выйти», — написал он. По его словам, ранее МОК допускал «подобные чествования», однако на этот раз для Украины «решили установить особые правила».

Гераскевич заявил, что готовит официальный запрос в МОК, в котором будет бороться за право выступать на Олимпиаде именно в этом шлеме.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее рассказал о шлеме. По его словам, на нем изображены украинские спортсмены, погибшие в зоне специальной военной операции. Он поблагодарил Гераскевича «за то, что напоминает миру цену нашей борьбы».

«И именно это напоминает всем глобальную роль спорта и историческую миссию олимпийского движения как такового — все это о мире и жизни», — подчеркнул украинский лидер.

