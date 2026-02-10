Японские фигуристы подали жалобу на покрытие подиума на Олимпиаде

Сборная Японии по фигурному катанию подала протест из-за покрытия пьедестала на церемонии награждения командного турнира Олимпийских игр в Италии. Об этом сообщил журналист Джеки Вонг на личной странице в социальной сети X.

Командные соревнования завершились в воскресенье. Победу в турнире одержала сборная США, серебряные медали завоевали японские фигуристы, бронза досталась команде Италии.

Отметим, перед последним видом у американцев и японцев было равное количество очков. Всё решилось в мужской произвольной программе, где победу одержал Илья Малинин.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

