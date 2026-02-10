Капитан «Салавата» предположил, кто из хоккеистов КХЛ мог бы попасть на ОИ

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин предположил, кто из хоккеистов КХЛ мог бы попасть в сборную Россию на Олимпийские игры.

— Сейчас в прессе много обсуждают Олимпиаду, самые продвинутые тренеры предлагают свои составы сборной России на Игры, в них не находится места игрокам КХЛ. Что скажете?

— Это очень сложный вопрос — для тренеров и наших прославленных экспертов, у меня для ответа нет необходимой подготовки. Если же вы спросите меня про КХЛ и линию обороны, то сразу же навскидку назову капитана «Авангарда» Шарипзянова. Есть отличные связки форвардов – например, из «Локомотива» во главе с Радуловым.

Ну и у нас в России есть традиция привлекать в сборную молодёжь, доверять ей. Поэтому тот же Саша Жаровский – почему не кандидат в олимпийскую сборную? — цитирует Панина Russia-Hockey.