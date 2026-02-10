Украинский фигурист Кирилл Марсак поделился эмоциями от участия россиянина Петра Гуменника в Олимпидае-2026. Его слова приводит TVNET.

«Нам неприятно соревноваться с такими людьми», — заявил Марсак.

Марсак и Гуменник примут участие в соревнованиях фигуристов одиночников. 10 февраля спортсмены представят короткую программу. Россиянин, выступающий в нейтральном статусе, выйдет на лед первым, украинец — восьмым.

Ранее Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе «Парфюмер» за три дня до выступления на Олимпиаде. Спортсмен и его команда узнали об отзыве авторских прав незадолго до вылета на Игры-2026. В итоге россиянин изменил музыку и представит программу под композицию Waltz 1805 композитора Эдгара Акопяна.