Нападающий сборной Канады Коннор Макдэвид высказался о скором дебюте на Олимпийских играх.

Форвард «Эдмонтон Ойлерз» провёл 11 лет в НХЛ, прежде чем сыграть свою первую игру на Олимпиаде.

«Нереально, нереально. Прошло так много времени. Я долго к этому шёл», — приводит слова Макдэвида The Athletic.

Первую игру на турнире национальная команда Канады проведёт со сборной Чехии 12 февраля.

Мужской хоккейный турнир на зимней Олимпиаде в Италии стартует 11 февраля 2026 года. Напомним, впервые за 12 лет в Олимпийских играх примут участие хоккеисты НХЛ. Сборная России отстранена от участия в Олимпиаде по политическим причинам.