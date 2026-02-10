Скандал на Олимпиаде: пьедестал почета испортил коньки фигуристам США

Организаторы Олимпийских игр 2026 в Милане принесли извинения за повреждение коньков фигуристов из‑за шероховатого противоскользящего покрытия пьедестала почета после командных соревнований 8 февраля. Медалисты из США, Японии и Италии не имели защитных накладок. Покрытие заменено, пострадавшим спортсменам предоставлена заточка коньков и дополнительные тренировки по согласованию с ISU. Выступления продолжаются.

Организаторы Олимпийских игр устраняют последствия инцидента с пьедесталом почета в фигурном катании.

Организационный комитет зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина‑д'Ампеццо принёс официальные извинения в связи с инцидентом, произошедшим в ходе церемонии награждения командных соревнований по фигурному катанию. Поводом для беспокойства стало состояние противоскользящего покрытия пьедестала почета, которое в воскресенье, 8 февраля, привело к повреждению лезвий коньков у ряда спортсменов.

По информации организаторов, абразивная поверхность покрытия оставила царапины на рабочих кромках коньков фигуристов сразу после спуска с пьедестала. Инцидент получил широкое освещение в социальных сетях, где участники соревнований и их тренеры выразили обеспокоенность по поводу возможного влияния повреждений на дальнейшую спортивную подготовку. В церемонии награждения приняли участие сборные Соединённых Штатов Америки, Японии и Италии, занявшие соответственно первое, второе и третье места в командном турнире. Ни одна из делегаций не располагала защитными накладками для коньков в момент подъёма на пьедестал, что усугубило контакт лезвий с шероховатой поверхностью.

В ответ на произошедшее организационный комитет Milano Cortina 2026 объявил о немедленной замене покрытия пьедестала почета с целью предотвращения подобных ситуаций в дальнейшем. Для минимизации негативных последствий для спортсменов и по согласованию с Международным союзом конькобежцев были организованы дополнительные услуги по заточке лезвий. Пострадавшим национальным олимпийским комитетам также предложили возможность проведения внеплановых тренировок, что позволило фигуристам восстановить техническую готовность перед следующими стартами.

Несмотря на инцидент, большинство участников командных соревнований смогли продолжить выступления в рамках олимпийской программы. В частности, американские танцоры на льду Мэдисон Чок и Эван Бейтс, считающиеся одними из главных претендентов на золотые медали в танцах на льду, вышли на лёд в понедельник, 9 февраля, для участия в сегменте ритмических танцев.

Во вторник, 10 февраля, стартует короткая программа в мужском одиночном катании. Произвольная программа пройдёт 13 февраля. Среди участников соревнований заявлен российский фигурист Петр Гуменник, который выступает в нейтральном статусе в соответствии с действующими решениями международных спортивных федераций.

Инцидент с пьедесталом почета стал первым организационным замечанием в ходе олимпийского турнира по фигурному катанию в Милане. Организаторы подчеркнули, что подобные меры оперативного реагирования демонстрируют приверженность принципам заботы о спортсменах и обеспечения бесперебойного проведения соревнований на всех этапах Игр.