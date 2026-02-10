Выяснилось, будет ли Россия оспаривать результат Коростелева в скиатлоне на ОИ

Представители российской сборной приняли решение не оспаривать результат лыжного скиатлона на Олимпийских играх — 2026 в Италии, в котором российский лыжник Савелий Коростелёв занял четвёртое место. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник.

Французский лыжник Матис Делож срезал небольшой участок дистанции и получил жёлтую карточку. Делож занял второе место в гонке, российский лыжник Савелий Коростелёв стал четвёртым. Протест российской стороны позднее был отклонён.

Коростелев имел право продолжить оспаривать результат в Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), а затем — в Спортивном арбитражном суде (CAS), но было принято решение отказаться от этого варианта.