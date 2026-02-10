Коростелев не прошел квалификацию спринта классикой на ОИ

22‑летний российский лыжник Савелий Коростелёв не вышел из квалификации спринта классическим стилем на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. На отрезке он показал время 3.19,8 и не попал в число тридцати лучших.

© Соцсети

Коростелёв уступил 12,5 секунды лидеру квалификации — шестикратному олимпийскому чемпиону Йоханнесу Клебо из Норвегии, который финишировал с результатом 3.07,3. В итоговую тройку по времени также вошли американец Бен Огден и француз Жуль Шаппа.

Формат спринта предполагает проведение индивидуальных квалификационных заездов по времени; 30 лучших по итогам квалификации получают право продолжить борьбу в 1/8 финала с последующими очными заездами (четвертьфиналы, полуфиналы и финал).

Олимпийские игры 2026 года в Италии (Милан — Кортина‑д’Ампеццо) продолжатся до 22 февраля; в их программе разыгрывается 116 комплектов наград. На Играх представлена российская делегация из 13 спортсменов, выступающих в семи различных видах спорта.