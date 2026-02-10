Ягудин высказался о качестве олимпийских медалей

Титул победителя Игр важнее медали как таковой. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин.

Медали Игр в Милане и Картина-д'Ампеццо изготовлены из переработанного металла, полученного из отходов производства Государственного института монетного двора и полиграфии Италии. Некоторые призеры соревнований жаловались на неудовлетворительное качество медалей.

"Моя медаль из Солт-Лейк-Сити сегодня в таком же прекрасном состоянии, как и мое титановое бедро - они почти ровесники, - сказал Ягудин. - Но если честно, со временем начинаешь понимать: важнее не сама медаль, которую держишь в руках, а титул, звание. Поэтому вопросы качества наград уже не кажутся чем-то принципиальным".

"Да, в момент награждения это, конечно, эффект "вау", пик эмоций, одно из самых ярких мгновений в жизни, - продолжил он. - И моя олимпийская медаль, завоеванная почти 25 лет назад, была самой важной для того отрезка жизненного пути. Но самая главная моя награда, медаль всей жизни - моя семья, мои дети. И для меня самое важное, чтобы она не ломалась, не царапалась, и ленточки были на месте".

Ягудин считает, что спортсмены не должны жаловаться на качество медалей.

"Что же касается итальянских олимпийских медалей, то мне кажется, что главное для спортсменов их завоевать. А уж если ты это сделал, то как-то не комильфо жаловаться - они по итогу в любом случае в более выгодной ситуации, нежели те, у которых их вообще нет. Всегда нужно искать все самое лучшее в любой из жизненных ситуаций", - отметил олимпийский чемпион.