Российская лыжница Непряева ощущала себя "слабачкой" на Олимпиаде

Российская лыжница Дарья Непряева ощущала себя слабачкой на фоне соперниц в спринте на Олимпийских играх в Италии. Об этом она рассказала журналистам.

Во вторник Непряева стала 36-й в квалификации и не смогла выйти в четвертьфинал соревнований.

"Я себя чувствовала слабачкой, потому что я вроде бегу, но мне не удается вложиться в толчок, и меня это раздражает, - сказала Непряева. - Все толчки были поверхностные, в то время как лидеры-девчонки здесь покрупнее и очень сильные в силовом плане. Я на их фоне просто "рахит".

В четвертьфинал прошли 30 лыжниц, показавших лучшее время.