Российская шорт-трекистка не прошла в 1/4 гонки на 500 м на Олимпиаде-2026

Российская шорт-трекистка Алёна Крылова не смогла квалифицироваться в четвертьфинальную стадию гонки дистанцией 500 м.

© Союз конькобежцев России

Согласно правилам, две лучшие спортсменки в каждом из восьми забегов проходят в следующий круг. Крылова выступила в седьмой группе и финишировала четвёртой, допустив на трассе падение. Она показала результат 1.06,997.

Далее состоится квалификация мужчин в забеге на дистанции 1000 м. Из россиян в отборочном туре выступит Иван Посашков.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.