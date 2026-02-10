Коростелев прокомментировал неудачное выступление на ОИ

22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв высказался о своём выступлении в квалификации спринта классическим стилем на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Он показал 35-й результат, который не позволил ему пробиться в четвертьфинал.

Коростелёв проиграл 12,5 секунды шестикратному олимпийскому чемпиону норвежцу Йоханнесу Клебо, который показал лучший результат в квалификации (3.07,3).

— Что сегодня не получилось?

— Я не знаю. Надо анализировать.

— Как трасса сегодня?

— Трасса жёсткая по сравнению со вчерашним днём. Ну и сегодня, как бы, раннее утро. Я думаю, к забегам она снова будет разбита.

— В Валь-ди-Фьемме у тебя тоже самое было в спринте?

— Да, но в прошлый раз это была усталость по ходу гонки, плюс я был не адаптирован. Сегодня не знаю, что произошло.

— Не жалеешь, что принял участие в спринте?

— Нет.

— То есть, силы сохранены на следующие гонки?

— Восстановимся ещё, — сказал Коростелёв в эфире Okko.