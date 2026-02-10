Медведева оценила выступление Коростелева и Непряевой на ОИ

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Евгения Медведева в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Анной ИВАНОВОЙ прокомментировала невыход в четвертьфинал спринта россиян Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой

Они заняли 32-е и 36-е места.

– Я думаю, что ребята надеялись на попадание в четвертьфинал, попадание в тридцатку. Не очень, конечно, выступление, – отметила Медведева.

– Что можно ожидать от них в следующих гонках?

– Следующие гонки – раздельные, 10 км коньком. Я думаю, что ребята будут настраиваться, и, конечно, мы ждём от них самых высоких результатов. Дальше будет немножко потяжелее для Савелия. Надеемся, что он будет бороться за медали.

– Мог ли на Коростелёва повлиять скиатлон, где он остановился в шаге от пьедестала?

– Савелий, как спортсмен, уже психологически уравновешен. Но это всё-таки его первая Олимпиада, и эмоционально четвертое место немного могло сказаться.

– Если бы допустили Степанову и Большунова, они могли бы показать в спринте результат лучше, чем Непряева и Коростелева?

– Знаете, я так не могу сказать, какие кто мог бы показать лучшие результаты. Если б они, конечно, выступали бы, то мы бы болели бы за них и смотрели бы, какие результаты они бы показали. А лучше-не лучше — так трудно сказать.