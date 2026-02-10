Мать Коростелева высказалась о результатах российских лыжников на ОИ

Результаты выступления российских лыжников Дарьи Непряевой и Савелия Коростелева на Олимпийских играх в Италии соответствуют ожиданиям, а решение выйти на старт спринта было принято из-за длительного перерыва между гонками. Такое мнение ТАСС высказала мать Коростелева Наталья Коростелева.

Непряева и Коростелев не смогли преодолеть квалификацию в спринте классическим стилем. Ранее в скиатлоне Коростелев стал четвертым, а Непряева заняла 17-е место.

"В принципе они показали те результаты, на которые мы рассчитывали, - сказала Коростелева. - Все объективно оценивали ситуацию. Думаю, решение стартовать сегодня было связано с большим перерывом между гонками. Это мое видение, я с ними не связывалась".

Коростелев и Непряева на Олимпийских играх выйдут на старт еще дважды - в гонках с раздельным стартом на 10 км свободным стилем, а также в масс-старте на 50 км (у мужчин) и 30 км (у женщин) классическим стилем.