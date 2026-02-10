Российский шорт-трекист не квалифицировался в четвертьфинал гонки на ОИ

Российский шорт‑трекист Иван Посашков не сумел преодолеть барьер квалификации на дистанции 1000 метров на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

За два круга до финиша Посашков столкнулся с олимпийским чемпионом китайцем Линь Сяоцзюнем, потерял скорость и финишировал четвертым. После забега судьи оштрафовали 21‑летнего россиянина за контакт, благодаря чему китайский спортсмен пробился в четвертьфинал.

Четвертьфинальные забеги в этом виде программы пройдут в четверг.

Олимпиада в Милане и Кортина‑д’Ампеццо завершится 22 февраля.