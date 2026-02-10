Южнокорейских лыжниц дисквалифицировали на Олимпиаде

Южнокорейские лыжницы Ли Ый Чин и Хан Да Сом были дисквалифицированы по итогам квалификации спринта классическим стилем на Олимпийских играх в Италии. Об этом сообщила газета Expressen.

Спортсменки не попали в число 30 лучших и завершили борьбу за медали, не сумев пройти в четвертьфинал. Однако после финиша организаторы обнаружили, что лыжницы использовали фторсодержащий гель, который запрещен с сезона-2023/24. Поэтому их результаты в квалификации были аннулированы.

Соревнования по спринту завершатся позднее во вторник. Россиянка Дарья Непряева не смогла преодолеть квалификацию.

Олимпийские игры завершатся 22 февраля.