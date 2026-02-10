Бородавко прокомментировал результаты россиян в лыжном спринте на ОИ

Результаты российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой в спринте классическим стилем на Олимпийских играх в Италии никого не удовлетворили. Такое мнение ТАСС высказал старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.

Непряева и Коростелев, выступающие в нейтральном статусе, не смогли преодолеть квалификацию в спринте.

"Очень жаль, что наши спортсмены не смогли преодолеть квалификацию в спринте, - сказал Бородавко. - Сами забеги я не видел, поэтому не могу оценить, как работали лыжи и другие нюансы, сужу по результатам. Они, конечно, не удовлетворяют никого".