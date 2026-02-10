Шведка выиграла спринт классикой на Олимпийских играх

Линн Сван выиграла спринт классикой на Олимпийских играх — 2026, в топ-3 только шведки
Шведская лыжница Линн Сван одержала победу в спринте классическим стилем на Олимпийских играх — 2026 в Италии.
Пьедестал дополнили ещё две спортсменки из Швеции. Второе место заняла олимпийская чемпионка 2022 года Йонна Сундлинг. Тройку призёров замкнула Майя Дальквист.
Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Спринт классикой, женщины. Результаты:
- Линн Сван (Швеция) — 4.03,0.
- Йонна Сундлинг (Швеция) — отставание 1,6.
- Майя Дальквист (Швеция) +4,8.
- Юли Бьервиг Дривенес (Норвегия) +8,7.
- Кристине Ставос Шистад (Норвегия) +29,4.
- Джулия Керн (США) +40,4.
Главное сейчас