$77.6592.01

Линн Сван выиграла спринт классикой на Олимпийских играх — 2026, в топ-3 только шведки

Чемпионат.com

Шведская лыжница Линн Сван одержала победу в спринте классическим стилем на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

Шведка выиграла спринт классикой на Олимпийских играх
© Чемпионат

Пьедестал дополнили ещё две спортсменки из Швеции. Второе место заняла олимпийская чемпионка 2022 года Йонна Сундлинг. Тройку призёров замкнула Майя Дальквист.

Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Спринт классикой, женщины. Результаты:

  1. Линн Сван (Швеция) — 4.03,0.
  2. Йонна Сундлинг (Швеция) — отставание 1,6.
  3. Майя Дальквист (Швеция) +4,8.
  4. Юли Бьервиг Дривенес (Норвегия) +8,7.
  5. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) +29,4.
  6. Джулия Керн (США) +40,4.

Прямые трансляции с Олимпиады смотрите тут

Главное сейчас
Чемпионат.com: главные новости
Главное сейчас
Чемпионат.com: главные новости