Шведка выиграла спринт классикой на Олимпийских играх

Шведская лыжница Линн Сван одержала победу в спринте классическим стилем на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

Пьедестал дополнили ещё две спортсменки из Швеции. Второе место заняла олимпийская чемпионка 2022 года Йонна Сундлинг. Тройку призёров замкнула Майя Дальквист.

Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Спринт классикой, женщины. Результаты:

Линн Сван (Швеция) — 4.03,0. Йонна Сундлинг (Швеция) — отставание 1,6. Майя Дальквист (Швеция) +4,8. Юли Бьервиг Дривенес (Норвегия) +8,7. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) +29,4. Джулия Керн (США) +40,4.