Клебо стал олимпийским чемпионом в спринте

Йоханнес Клебо стал олимпийским чемпионом — 2026 в спринте, американец Огден — второй
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо завоевал золотую медаль Олимпийских игр — 2026 в Италии в спринте классическим стилем. Он преодолел дистанцию за 3.39,7 и стал семикратным олимпийским чемпионом. Клебо выиграл спринт на третьей Олимпиаде подряд.
Второе место занял американский спортсмен Бен Огден. Тройку призёров замкнул ещё один норвежец Оскар Опстад Вике.
Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Спринт классикой, мужчины. Результаты:
- Йоханнес Клебо (Норвегия) — 3.39,7.
- Бен Огден (США) — отставание 0,9.
- Оскар Опстад Вике (Норвегия) +6,8.
- Лаури Вуоринен (Финляндия) +11,6.
- Иржи Туз (Чехия) +18,5.
- Эрик Вальнес (Норвегия) +34,8.
