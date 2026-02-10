Клебо стал олимпийским чемпионом в спринте

$77.6592.01

Йоханнес Клебо стал олимпийским чемпионом — 2026 в спринте, американец Огден — второй

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо завоевал золотую медаль Олимпийских игр — 2026 в Италии в спринте классическим стилем. Он преодолел дистанцию за 3.39,7 и стал семикратным олимпийским чемпионом. Клебо выиграл спринт на третьей Олимпиаде подряд.

Второе место занял американский спортсмен Бен Огден. Тройку призёров замкнул ещё один норвежец Оскар Опстад Вике.

Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Спринт классикой, мужчины. Результаты:

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 3.39,7.
  2. Бен Огден (США) — отставание 0,9.
  3. Оскар Опстад Вике (Норвегия) +6,8.
  4. Лаури Вуоринен (Финляндия) +11,6.
  5. Иржи Туз (Чехия) +18,5.
  6. Эрик Вальнес (Норвегия) +34,8.

