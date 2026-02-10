Лыжница Непряева заявила, что в России ее не любят

Российская лыжница Дарья Непряева поделилась мнением об отношении к ней в России из-за участия в Олимпийских играх 2026 года в Италии. Ее слова приводит Sports.

Спортсменка заявила, что, по мнению многих, она получила место незаслуженно. «В России меня не особо любят. Я не виновата, что так случилось. Что некоторые сидят на месте и не сделали ничего, чтобы получить шанс выступать здесь», — поделилась она.

Ранее Непряевой не удалось выйти в четвертьфинал спринта. Cпортсменка не попала в топ-30 лучших в квалификации.

Непряева и другой россиянин Савелий Коростелев впервые принимают участие в Олимпиаде. В Милане они выступят в гонках с раздельным стартом и марафоне.

