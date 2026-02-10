Российский шорт-трекист прокомментировал свое выступление на Олимпиаде

«Я получил удовольствие – это самое главное». Российский шорт-трекист Посашков о выступлении на Олимпиаде
Российский шорт-трекист Иван Посашков рассказал, что получил удовольствие от участия в Олимпиаде-2026 в Милане.
Сегодня 21-летний Посашков бежал на дистанции 1000 м, но выбыл в квалификации – его дисквалифицировали за столкновение с китайцем Линь Сяоцзюнем
– Сделал все что мог или можно было иначе выступить?
– Я получил удовольствие – это самое главное.
– Даже несмотря на финиш?
– Так получилось.
– Можешь разработать этот эпизод?
– С моей стороны было так: я еду второй, он начинает обгонять, а я пытаюсь его прикрыть – столкновение. Дальше уже оставалось ждать решения судей.
– Часто в таких ситуациях штрафуют того, кто впереди.
– Мы находились на равных позициях. Так что здесь либо меня, либо его штрафуют. Ну или вовсе обоюдно.
– Есть возможность подать апелляцию?
– Нет. Но я согласен с этим решением.
– Можно сказать, что не хватило опыта?
– Конечно. Но это не оправдание моим действиям.
– А что бы ты изменил, если бы была возможность?
– Проехал бы также, только в этом моменте попытался сработать аккуратнее, – ответил Посашков.
Макс Ферстаппен об интересе к гонкам GT: «В «Ред Булл» всегда открыты к тому, чтобы как-то поддерживать мои идеи»
«Салават» расторг контракт с Хо-Сэнгом. Форвард перешел в конце декабря и не сыграл ни одного матча за клуб
Кержаков о 31-м голе Дзюбы за сборную: «Все было понятно, когда Артема только вызвали – все этим жили. У игроков Гренады, наверное, в раздевалке была его фотография: «Он должен забить!»
Макс Ферстаппен об интересе к гонкам GT: «В «Ред Булл» всегда открыты к тому, чтобы как-то поддерживать мои идеи»
«Салават» расторг контракт с Хо-Сэнгом. Форвард перешел в конце декабря и не сыграл ни одного матча за клуб
Кержаков о 31-м голе Дзюбы за сборную: «Все было понятно, когда Артема только вызвали – все этим жили. У игроков Гренады, наверное, в раздевалке была его фотография: «Он должен забить!»