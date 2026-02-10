Российский шорт-трекист прокомментировал свое выступление на Олимпиаде

Российский шорт-трекист Иван Посашков рассказал, что получил удовольствие от участия в Олимпиаде-2026 в Милане.

© Sports.ru

Сегодня 21-летний Посашков бежал на дистанции 1000 м, но выбыл в квалификации – его дисквалифицировали за столкновение с китайцем Линь Сяоцзюнем

– Сделал все что мог или можно было иначе выступить?

– Я получил удовольствие – это самое главное.

– Даже несмотря на финиш?

– Так получилось.

– Можешь разработать этот эпизод?

– С моей стороны было так: я еду второй, он начинает обгонять, а я пытаюсь его прикрыть – столкновение. Дальше уже оставалось ждать решения судей.

– Часто в таких ситуациях штрафуют того, кто впереди.

– Мы находились на равных позициях. Так что здесь либо меня, либо его штрафуют. Ну или вовсе обоюдно.

– Есть возможность подать апелляцию?

– Нет. Но я согласен с этим решением.

– Можно сказать, что не хватило опыта?

– Конечно. Но это не оправдание моим действиям.

– А что бы ты изменил, если бы была возможность?

– Проехал бы также, только в этом моменте попытался сработать аккуратнее, – ответил Посашков.