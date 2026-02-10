Лыжник Бессмертных высказался о некачественных медалях на ОИ в Италии

Бессмертных о некачественных медалях на ОИ в Италии: «Конечно, неприятно. Было время подготовиться, чтобы такого не было»
Серебряный призер Олимпиады‑2014 по лыжным гонкам Александр Бессмертных заявил «Матч ТВ», что спортсменам наверняка неприятно получать некачественные медали на Олимпийских играх в Италии.
Ранее несколько призеров Олимпиады‑2026 сообщили, что столкнулись с поломкой наград.
— В каком состоянии ваша медаль и что думаете об этих инцидентах?
— Моя медаль нормально держится, не ломается (смеется). Конечно, неприятно. Было время подготовиться и сделать медали, чтобы они не ломались. Думаю, что исправят, может, потом заменят. Вручат те, которые ломаться не будут. Но это, конечно, обидно. Дали медаль, а она сломалась, — сказал Бессмертных «Матч ТВ».
Олимпийские игры в Милане и Кортина‑д’Ампеццо завершатся 22 февраля.
