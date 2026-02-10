Норвежский биатлонист выиграл индивидуальную гонку на Олимпиаде

Йохан-Олав Ботн выиграл индивидуальную гонку на Олимпиаде-2026, Эрик Перро — второй
Норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн стал олимпийским чемпионом в индивидуальной гонке на дистанции 20 км, победив на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Он не допустил ни одного промаха на четырёх огневых рубежах и впервые в карьере выиграл золото Олимпиады.
Второе место занял лидер общего зачёта Кубка мира — 2025/2026 француз Эрик Перро с одним промахом. Тройку призёров замкнул ещё один норвежец Стурла Холм Легрейд, который также допустил одну осечку на стрельбе.
Олимпийские игры — 2026. Биатлон. Индивидуальная гонка на 20 км, мужчины. Результаты:
- Йохан-Олав Ботн (Норвегия) — 51.31,5 (без промахов).
- Эрик Перро (Франция) +14,8 (1).
- Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +48,3 (1).
- Олли Хиденсало (Финляндия) +1.29,7 (0).
- Филипп Наврат (Германия) +1.31,5 (1).
