Экс-тренер сборной России оценил выступление Непряевой и Коростелева на ОИ

Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Каминский оценил выступление Дарьи Непряевой и Савелия Коростелёва в спринте на Олимпиаде 2026

«Как можно оценить заезды спортсменов сборной России. Здесь провал носит стратегические мотивы. С позиции технико-тактического подхода любые ошибки и промахи сразу оборачиваются. А у Савелия Коростелёва и Дарья Непряевой мы настолько много этих промахов видели на дистанции. Надо разобраться, почему всё так происходит» - рассказал Каминский.

Россияне Савелий Коростелёв и Дарья Непряева не сумели преодолеть барьер квалификации. Коростелёв занял 35 место, а Непряева оказалась на 36 месте. Для попадания в финальную стадию необходимо было попасть в тридцатку сильнейших. Россияне выступают на международных соревнованиях с декабря прошлого года. Только раз Коростелёв и Непряева сумели преодолеть барьер квалификации в спринте – на этапе Кубка мира в швейцарском Гомсе.

По итогам сегодняшнего спринта классическим стилем победу одержали Йоханнес Клебо(Норвегия) у мужчин и Линн Сван(Швеция) у женщин. Клебо стал семикратным олимпийским чемпионом. Сван впервые завоевала золото на Олимпиаде. Клебо до рекорда своего соотечественника Бьорна Дели по количеству золотых медалей на Олимпийских играх осталась одна победа.

Следующая гонка у лыжников пройдёт 12 и 13 февраля. Это будет интервальный старт на 10 километров с раздельного старта свободным стилем.