Губерниев: не страшно, если у российских спортсменов не будет медалей на ОИ

Не произойдет ничего страшного, если российские спортсмены не сумеют завоевать медали на Олимпийских играх в Италии, заявил «Матч ТВ» комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев.

Олимпиада в Италии завершится 22 февраля. На данный момент россияне, выступающие в нейтральном статусе, не завоевали ни одной медали на Ирах‑2026. Во вторник лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева не смогли пройти квалификацию в спринте на Олимпиаде‑2026.