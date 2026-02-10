Губерниев: не страшно, если у российских спортсменов не будет медалей на ОИ

«Ничего страшного, если у российских спортсменов не будет медалей на Олимпиаде» — Губерниев
Не произойдет ничего страшного, если российские спортсмены не сумеют завоевать медали на Олимпийских играх в Италии, заявил «Матч ТВ» комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев.
Олимпиада в Италии завершится 22 февраля. На данный момент россияне, выступающие в нейтральном статусе, не завоевали ни одной медали на Ирах‑2026. Во вторник лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева не смогли пройти квалификацию в спринте на Олимпиаде‑2026.
— Сейчас не надо выглядеть идиотом и считать медали российских спортсменов на Олимпиаде. Если будут медали — хорошо. Не будет — ничего страшного. Команда небольшая. И Савелий [Коростелев], и Дарья [Непряева], и фигуристы, и все остальные, выходя на старт, не думают о том, чтобы проиграть. Еще раз: поехала небольшая команда, которая пытается сделать максимум в этих условиях. Принимают их хорошо, проблем никаких нет. Ни с размещением, ни с атмосферой. То есть нельзя сказать, что нас кто‑то там обижает. И в Париже не обижали, и сейчас. Все нормально. По нам соскучились. Надо людей поддержать. Возвращаясь к лыжникам — они же не виноваты, что они так бегут! Это вопрос фундаментальной подготовки и вообще всей системы. Системы, которая гнилая у [главы Федерации лыжных гонок России] Елены Валерьевны Вяльбе. Это совершенно очевидно. За счет гениальности отдельных спортсменов выстроена избушка, у которой ножки не просто курьи, а они уже давно сгнили, и избушка сейчас упадет, — сказал Губерниев «Матч ТВ».
