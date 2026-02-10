$77.2191.94

Гуменник чисто исполнил прогон короткой на тренировке в Милане. Он катался в костюме к программе «Парфюмер», но без платка

Sports.ruиещё 1

Российский фигурист Петр Гуменник провел тренировку перед началом короткой программы на Олимпиаде-2026 в Милане.

Стало известно, как Гуменник провел последнюю тренировку перед КП на ОИ-2026
© Sports.ru

В прогоне под музыку Гуменник чисто исполнил каскад четверной флип – тройной тулуп, четверной лутц, тройной аксель. Фигурист катался в костюме к программе «Парфюмер», но в этот раз без платка.

Ранее Гуменнику пришлось заменить в короткой музыку из фильма «Парфюмер» из-за проблем с авторскими правами. Он будет выступать под «Вальс 1805» Эдгара Акопяна.

Короткая программа фигуристов на Олимпиаде начнется сегодня в 20:30 мск.

Прямые трансляции с Олимпиады смотрите тут

Главное сейчас
Sports.ru: главные новости
Главное сейчас
Sports.ru: главные новости