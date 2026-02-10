МОК заменит покрытие подиумов на Олимпиаде из-за жалоб призеров

Международный олимпийский комитет (МОК) заменит покрытие подиумов на Играх в Италии, заявил директор по коммуникациям оргкомитета соревнований Люка Касасса.

Такое решение МОК принял из-за жалоб серебряных призеров командного турнира по фигурному катанию - японцев, у которых на церемонии награждения затупились коньки.

"Нас проинформировали об этом инциденте, мы немедленно занялись проблемой, - уверяет Касасса. - Просто нам нужно чуть больше времени, чтобы обсудить этот вопрос с Международным союзом конькобежцев".

После награждения стало также известно, что американским фигуристам, завоевавшим золото, пришлось затачивать коньки, поскольку на подиуме отсутствовало мягкое покрытие. Это привело к царапинам и повреждениям лезвий. Жалобы поступили в том числе и от бронзовых призеров - итальянцев.

- Поднялись на подиум, никаких проблем не было. Но затем мы стали замечать какие-то мелкие камешки. Кто-то из нас сказал: "Я больше не могу двигаться, скользить". Было ощущение, словно под лезвием находится клей. Неприятная история, - не скрывал своего разочарования Марко Фаббри, слова которого приводит Yahoo Sports.

Тем временем организаторы Игр пообещали отремонтировать поврежденные медали. В первые дни Олимпиады сразу несколько призеров пожаловались на их качество. У американской горнолыжницы Бризи Джонсон, шведской лыжницы Эббы Андерссон и немецкого биатлониста Юстуса Штрелова награды срывались с лент из-за проблем с креплением, при падении от них откалывались детали.

После церемонии награждения сразу у нескольких фигуристов повредились коньки

- Мы были в курсе всех этих историй, видели фотографии в интернете. Такого не должно происходить, ведь вручение медали - это самый памятный момент для любого спортсмена. Некоторые награды действительно имели дефекты. Мы немедленно занялись этой проблемой совместно с монетным двором Италии. Решение было найдено. Медали будут отремонтированы или заменены, - заверили в оргкомитете Игр.