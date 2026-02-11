Йохауг раскритиковала биатлониста за признание в измене на ОИ

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг прокомментировала признание биатлониста Стурлы Холм Легрейда в измене своей девушке после завоевания бронзы в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2026 в Италии.

«Я никогда раньше не видела подобных интервью. Это совершенно неподходящее время и место для этого», — сказала Йохауг в эфире NRK.

Победу в индивидуальной гонке одержал соотечественник Легрейда Йохан-Олав Ботн, который впервые в карьере стал олимпийским чемпионом. Второе место занял Эрик Перро, представляющий Францию.