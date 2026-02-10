Две южнокорейские лыжницы дисквалифицировали на Олимпиаде за использование фтора

Южнокорейские лыжницы Ли Ый Чин и Хан Да Сом были дисквалифицированы в классическом спринте на Олимпиаде-2026 в Италии.

Как сообщает Expressen, организаторы обнаружили, что обе спортсменки использовали фторсодержащий гель, который запрещен с сезона-2023/24. Их результаты в квалификации были аннулированы, причем кореянки изначально не смогли выйти в следующую стадию.

В финале спринта весь подиум заняла сборная Швеции. Линн Сван взяла золото, Йонна Сундлинг – серебро, Майя Далквист – бронзу.