Американский фигурист Наумов оценил присутствие Гуменника на Олимпиаде-2026

Американский фигурист Максим Наумов во вторник, 10 февраля, заявил, что рад присутствию российского коллеги Петра Гуменника на Олимпийских играх — 2026.

© Вечерняя Москва

Они оба выступают в мужском одиночном катании.

— Он же был в Таллине в 2020-м? Да, как раз в тот год и выступала вместе наша нынешняя сборная США. Прокаты особо не видел, не было времени. Но супер, что он тут. Я рад соревноваться и выступать на одном льду со всеми спортсменами — с Петей, со Стивеном Гоголевым, с Никой Егадзе — высказался спортсмен в интервью Sport24.

7 февраля Международный союз конькобежцев сообщил, что Петр Гуменник изменил музыкальное сопровождение своей короткой программы на Олимпийских играх на композицию Waltz 1805 за авторством эстрадного скрипача Эдгара Акобяна. Причиной стали претензии к спортсмену со стороны правообладателя музыки из фильма «Парфюмер».

Прямые трансляции с Олимпиады смотрите тут

10 февраля Гуменник представил свою короткую программу на Олимпийских играх, включив в нее каскад четверной флип — двойной тулуп на минус, четверной лутц и тройной аксель. Жюри выставили россиянину 86,72 балла, из которых 48,43 балла составляют оценки за технику, а 38,29 — за компоненты.