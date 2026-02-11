Российский фигурист Гуменник показал короткую программу на Олимпиаде

Российский фигурист Петр Гуменник завершил короткую программу с результатом 86,72 балла. Трансляция соревнований ведется на Okko.

Гуменник получил от судей 38,29 балла за компоненты и 48,43 балла за технические элементы. Россиянин выступил первым среди всех спортсменов, он откатал короткую программу без падений.

Ранее 23-летний спортсмен был вынужден поменять музыкальное сопровождение к своей программе. У него возникли проблемы с авторскими правами на трек из фильма «Парфюмер». Затем он застрял в сломанном автобусе по дороге в Олимпийскую деревню.

В короткой программе соревнуются 29 фигуристов. Спортсмены представят произвольную программу 13 февраля.

