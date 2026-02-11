Гуменника вызвали на допинг-тест после проката на Играх

Допинг-офицеры в семь утра по итальянскому времени вызвали российского фигуриста Петра Гуменника на допинг-тест на Олимпийских играх, накануне спортсмены поздно вечером завершили выступления с короткими программами. Об этом ТАСС сообщил источник.

"Петра в семь утра допинг-офицеры забрали на допинг-тест", - сообщил собеседник агентства.

Гуменник занимает 12-е место после исполнения короткой программы, выступив под первым стартовым номером. В общей сложности на Олимпиаде в индивидуальном турнире выступило 29 одиночников, соревнования завершились в половине первого ночи по московскому времени. Как пояснил во вторник на брифинге директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс, вопрос позднего времени соревнований "вечный", применим ко всем Играм, и связано это с телетрансляцией.

Ранее генеральный директор Международного агентства допинг-тестирования (ITA) Бенджамин Коэн сообщил, что фигуристов из России и Белоруссии, которые выступают на Олимпиаде в нейтральном статусе, в преддверии соревнований в Милане и Кортина-д'Ампеццо проверили на допинг 22 раза в течение шести месяцев.

Гуменнику 23 года, он является чемпионом России, серебряным и бронзовым призером национальных первенств, двукратным победителем финалов Гран-при России. Произвольную программу одиночники представят 13 февраля, у Гуменника 13-й стартовый номер.