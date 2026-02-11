Панарин высказался о неучастии сборной России по хоккею в Олимпиаде-2026

Форвард «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин высказался о неучастии сборной России в Олимпиаде-2026.

Российская команда не участвует в международных турнирах с весны 2022 года. На Олимпиаде в Италии вместо нее выступит сборная Франции.

«Конечно, я все понимаю, но это очень печально для спортсменов, которые занимаются этим всю жизнь. Для нас это тоже очень печально, но мы не можем это контролировать. Я надеюсь, люди это понимают. Когда разговариваю с другими парнями, которые собираются играть на Олимпиаде, то они желают, чтобы Россия там была. Наверное, 98% хоккеистов хотели бы сыграть против нас и не думать ни о чем другом, кроме хоккея, — приводит слова Панарина NY Post.